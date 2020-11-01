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Подопечный медицинского центра Gemma в Вильнюсе умер от COVID-19, сообщил в воскресенье Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
От коронавируса скончался подопечный медицинского центра Gemma
© DELFI / Kiril Čachovskij

Умерший - житель Вильнюсского уезда. Он принадлежал к возрастной группе 70-79 лет и имел хронические заболевания.

Коронавирус у него подтвердился 25 октября. Он был подопечным медицинского центра Gemma, где была зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19.

По данным НЦОЗ, инфекция унесла жизни 166 человек.

Центр также пересмотрел статистику. Из-за технической ошибки в субботу в статистику была включена смерть по другим причинам в Тельшяйском уезде.

57 человек, болевших коронавирусом, умерли по другим причинам.

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