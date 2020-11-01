От коронавируса скончался подопечный медицинского центра Gemma

Умерший - житель Вильнюсского уезда. Он принадлежал к возрастной группе 70-79 лет и имел хронические заболевания.
Коронавирус у него подтвердился 25 октября. Он был подопечным медицинского центра Gemma, где была зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19.
По данным НЦОЗ, инфекция унесла жизни 166 человек.
Центр также пересмотрел статистику. Из-за технической ошибки в субботу в статистику была включена смерть по другим причинам в Тельшяйском уезде.
57 человек, болевших коронавирусом, умерли по другим причинам.
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