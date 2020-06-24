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От коронавируса скончался пациент Клайпедского хосписа, а заболел этой болезнью работник Сантаришкской клиники, который уже был изолирован из-за контакта с больным.
От коронавируса скончался пациент Клайпедского хосписа
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

По данным главы Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланды Лингене, скончался 76-летний пациент Клайпедского хосписа, который заболел коронавирусом 18 апреля. Он скончался в понедельник (22 июня) от COVID-19 и других сопутствующих заболеваний.

Единственный диагностированный за последние сутки случай коронавируса установили у работника Сантаришкской клиники, который уже был изолирован из-за контакта с больным.

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"Этот человек был изолирован уже после мероприятия в ресторане Beer House, которое 12 июня праздновали врачи", – сказала Лингене.

По ее словам, когда 14 июня диагноз поставили одному из участников праздника, все остальные были изолированы.

"Один из этих изолированных сейчас и заболел. Но у него не было контактов, очаг не распространялся. Это пример того, что своевременная изоляция помогает остановить распространение болезни", – сказала Лингене.

По последним данным, коронавирус в Литве унес жизнь 78 человек, еще 10 больных скончались по иной причине.

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