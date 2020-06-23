От коронавируса скончался находившийся в хосписе житель Клайпеды

Об этом BNS информировала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

"Получена информация из Клайпедского центра паллиативной и семейной помощи, из так называемого хосписа. Скончался житель Клайпеды 1950 года рождения", – сказала она.

"Причина смерти – COVID-19 и проблемы со здоровьем, вызванные онкологией", – добавила она.

Р. Лингене утверждает, что лицо находилось в хосписе с 19 марта, а коронавирус был выявлен у него 18 апреля.

Это 77-ой случай смерти от коронавируса в стране, еще десять человек, зараженных вирусом, скончались по другим причинам.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровели 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.