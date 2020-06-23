От коронавируса скончался находившийся в хосписе житель Клайпеды

Об этом BNS информировала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
"Получена информация из Клайпедского центра паллиативной и семейной помощи, из так называемого хосписа. Скончался житель Клайпеды 1950 года рождения", – сказала она.
"Причина смерти – COVID-19 и проблемы со здоровьем, вызванные онкологией", – добавила она.
Р. Лингене утверждает, что лицо находилось в хосписе с 19 марта, а коронавирус был выявлен у него 18 апреля.
Это 77-ой случай смерти от коронавируса в стране, еще десять человек, зараженных вирусом, скончались по другим причинам.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 233 человека, выздоровели 1483 человека. На изоляции сейчас находится 131 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Владелец домиков в Швянтои: не всем цены по карману (6)
Начался летний сезон. В Швянтои отдыхающих не меньше,...
В центре Вильнюса открыт искусственный пляж (51)
Для тех, кто не может поехать на отдых за границу или на...
Экс-президент Литвы: задолженность растет, последствия лягут на плечи будущих поколений (5)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предупреждает,...
Хайрулло Сайфутдинов, мигрант из Узбекистана: в Литве хорошо, но скучаю по родным Хотел бы открыть кафе в центре Вильнюса, показать узбекскую кухню (30)
Непривычным для местного уха именем Хайрулло наш...
После трагедии в Дембаве государству придется заплатить еще 250 000 евро
Почти семь лет назад в Дембаве (Паневежский район) в...