"Лицо заболело 29 апреля, оно входило в группу старше 91 года, у него были сопутствующие заболевания. Пациент скончался в подразделении Вильнюсской городской клинической больницы, где находятся на лечении люди, болеющие коронавирусом", – сообщила директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По словам Р. Лингене, это пятый смертельный случай от коронавируса в Антавиляйском доме престарелых.

В пятницу в этом учреждении были подтверждены еще три новых случая этой болезни, общее количество зараженных в нем составило 47 – в целом заразились 30 подопечных и 17 работников.

Как сообщила представитель НЦОЗ, распространение коронавируса в этом доме престарелых, скорее всего, связано с неправильным использованием защитных средств.

В целом, по данным на вторник, в Литве было подтверждено 1682 случая заражения коронавирусом. Этой инфекцией еще болеют 353 зараженных, выздоровели 1249.

От COVID-19 в Литве скончался 71 человек, еще девять зараженных скончались по иным причинам.