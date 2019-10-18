От имени МИД распространена фейковая новость о просьбе перевести в Литву ядерное оружие

"Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака. Этот инцидент расследуют компетентные органы", – говорится в распространенном в пятницы сообщении МИД.
Пресс-атташе МИД Раса Якилайтене сказала, что фейковую новость получили несколько средств массовой информации (СМИ), учреждения стран-членов НАТО, дипломатические представительства.
Сообщение было выслано с такого же адреса, с какого распространяет информацию СМИ Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД – media@urm.lt.
В нем говорится, что президент якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.
Р. Якилайтене сказала, что министерство обратилось в Национальный центр кибернетической безопасности.
Представитель Вооруженных сил (ВС) Литвы Лаймис Братикас сказал BNS, что выпад следует связывать с прибытием в Литву батальона сил США.
"Вероятно, эта тема будет еще многократно нагнетаться с целью дискредитации", – сказал заведующий Отделом по военным связям с общественностью Департамента стратегической коммуникации ВС.
По его словам, фальшивую новость министерства получила и Канцелярия ВС, а также некоторые подразделения ВС.
На этой неделе в Литву прибыли первые военные из батальона ВС США, который размещен в стране уже полгода.
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