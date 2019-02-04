От гриппа уже умерло 12 человек, 470 человек находится в больницах, сообщил в понедельник Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД.

Сейчас эпидемия объявлена в 19 самоуправлениях из 60-ти, в том числе во всех крупных городах.