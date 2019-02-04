Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Литве продолжает расти.
Termometras
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

От гриппа уже умерло 12 человек, 470 человек находится в больницах, сообщил в понедельник Центр борьбы с заразными заболеваниями и СПИД.

Сейчас эпидемия объявлена в 19 самоуправлениях из 60-ти, в том числе во всех крупных городах.

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