От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало

На сегодняшний день это соглашение уже расторгнуто, а новое руководство Telecentrаs называет его псевдосделкой для того, чтобы качать деньги из государства. Однако владелец Neltė Хенрикас Эймонтас все еще надеется доказать свою правду в суде.

В этой истории важную роль сыграла Служба регулирования связи (СРС), которая дала основание к появлению использованной Neltė схемы. DELFI выяснил, что тогдашний директор СРС Томас Баракаускас - друг Эймонтаса.

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Сейчас схему исследует Служба спецрасследований (ССР), однако, по словам ее пресс-секретаря Ренаты Эндружите, подозреваемых пока нет.

О договоре между Telecentras и Neltė на основе постановления Литовского апелляционного суда DELFI рассказал глава коммуникации Telecentras Валдас Каминскас.

В его письме сказано, что в 2013 г. главой Telecentras стал Ремигиюс Шярис, провели проверки договоров компании и выяснили, что соглашение с Neltė заключено на сомнительных основаниях и при сомнительных обстоятельствах.

По договору, подписанному в 2011 г., когда Telecentras возглавлял Гедиминас Стирбис, Neltė обязалась предоставлять Telecentras оптовую услугу поставки данных, а Telecentras, когда разрабатывал сеть WiMax, обязался сдать часть базовых станций Neltė и зарегистрировать оборудование электронной связи, принадлежащее Telecentras.

На момент заключения сделки у Neltė было два разрешения СРС на использование определенного спектра радиочастот, разрешения действовали с 2008 по 2022 г.

"Согласно договору, Telecentras за услуги передачи данных должен был платить Neltė по 29 315,34 евро (без НДС) в месяц, а Neltė за аренду и обслуживание оборудования – 18 361,91 евро (без НДС). В общей сложности Telecentras платил по 10 953,43 евро (без НДС)", – рассказал Каминскас.

Соглашение должно было действовать до 2022 года. расторгнуть соглашение можно было лишь по письменному согласию обеих сторон. Это условие и является сейчас головной болью Telecentras, поскольку Neltė обратилась в суд из-за одностороннего расторжения соглашения, а дело уже находится в Верховном суде Литвы (ВСЛ).

Каминскас рассказал, что у Neltė не было технических возможностей предоставлять эту услугу Telecentras, поскольку из всего необходимого, у нее были только разрешения СРС.

"Оптовая передача данных - более широкая услуга, чем возможность использовать радиочастоты. Для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру (...)", – сказал Каминскас.

Он подчеркнул, что Telecentras покупал у Neltė услугу, необходимое для предоставления которой оборудование сам ей передал и за ним присматривал, кроме того, дал компании возможность зарегистрировать его от имени Neltė.

По данным Telecentras, Neltė за разрешения платила СРС по 713,08 евро в месяц, а договор с Telecentras приносил ей прибыль в размере 10 953,43 евро в месяц. По словам Каминскаса, платить по договору начали сразу же, несмотря на то, что в течение года частоты не использовались, а услуги по обслуживанию базовых станций, зарегистрированных на Neltė не предоставлялись.

Каминскас указал, что 1 апреля 2015 года, через почти 43 месяца после заключения, соглашение было расторгнуто. Все это время Neltė получала около 10 000 евро в месяц – так набралась сумма в размере 471 000 евро.

Telecentras считает это соглашение фиктивным. Стоит отметить, что в Neltė есть лишь один работник.

Neltė с позицией Telecentras не согласилась и обратилась в суд. Она считает, что соглашение было расторгнуто незаконно и требует возместить долг. Очередное заседание ВСЛ назначено на 13 ноября.

Каминскас сказал, что Telecentras просил о помощи СРС, чтобы проверить использование государственных средств.

"Но СРС не сделала, о чем ее просили. Напротив – вместо выяснения, эффективно ли используются средства, выделяемые Neltė и прозрачна ли деятельность компании, СРС стала расследовать деятельность самого Telecentras", – заметил Каминскас.

Telecentras считает эту ситуацию как минимум непрозрачной и просит вмешательства правоохраны.

Эндружите подтвердила, что ССР с декабря 2016 года расследует начатое в Генпрокуратуре дело о возможном злоупотреблении.

По данным Центра регистров, единственный акционер Neltė - Эймонтас. Он прокомментировал это дело так: "Наша позиция такова, у Telecentras были проблемы с частотами, им не хватало мощностей, мы им предоставили эти мощностиe – предоставляли оптовую услугу. Эти услуги предоставлялись, при участии приставов замерили и убедились, что Telecentras пользуется нашими услугами".

Эймонтас подтвердил, что знаком с главой СРС Баракаускасом. Однако DELFI выяснил, что они не только знакомы, у них есть общая компания в Великобритании.

Баракаускас вообще не был склонен общаться с журналистами, едва услышав о чем речь, он заявил: "Ничего вам не скажу. В СРС я не работаю с 2011 года. 6 лет или 7 уже не работаю, не помню ни кому, ни сколько частот было выдано".

DELFI пытался связаться с бывшим главой Telecentras Стирбисом, но безуспешно.