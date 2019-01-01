Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис информировал информационное агентство BNS о том, что всего в Литве зафиксировано 14 инцидентов, связанных с неосторожным обращением с пиротехникой, пострадали 10 человек, из них двое - 14-летние, они получили серьезные травмы.
В Юрбаркском районе юноша 2004 года получил травму мизинца.
В Вильнюсе, на ул. Тизенхаузу, 14-летнему подростку петардой оторвало три пальца, он находится в реанимации.
Сообщалось также о залетевших на балкон фейерверках, о выбитом окне автомобиля. По данным полиции, в Вильнюсе и Юрбаркасе в больницу были доставлены несовершеннолетние с симптомами алкогольного опьянения ( 2002 и 2006 г.р.).
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