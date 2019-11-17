Освобожденный во время обмена шпионами Берг вернулся в Норвегию

Освобожденный во время обмена шпионами норвежец Фруде Берг вернулся на родину и сейчас находится в Восточной Норвегии со своей семьей, сообщают норвежские СМИ.
Vilniaus oro uostas
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Он вылетел в Осло из Вильнюсского аэропорта в субботу вечером на частном самолете, сообщает норвежский телеканал NRK и портал VG, со ссылкой на адвоката Берга Бриньюлф Риснес.

По словам адвоката, 19 ноября может состояться пресс-конференция Берга.

Норвежец, который провел в российской семье два года на странице своего адвоката в Facebook выложил видео, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал и свою семью, отдельно он поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу.

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Берг указал, что "Находится в безопасной Литве".

Его и граждан Литвы Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса Россия на границе с Калининградской областью передала Литве 15 ноября днем, норвежца вскоре передали сотрудникам норвежского посольства.

Литва передала России двоих осужденных за шпионаж граждан России - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Их президент Литвы помиловал.

Бывшего норвежского пограничника Берга россияне задержали в Москве в 2017 году. В этом году его за шпионаж приговорили к 14 годам лишения свободы.

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