В этой тюрьме столицы он находился с января 2014 года по июнь 2016 года - он был арестован на время досудебного расследования и рассмотрения дела в суде. После вступления в силу постановления суда он был переведен в исправительную колонию для отбывания наказания.

Вильнюсский окружной административный суд постановил, что тюрьма не предоставила задержанному 3,6 км. метров площади, которая является минимальной нормой для одного осужденного. Л. Липский жаловался на то, что в одной камере находились 3-4 человека, было холодно, душно, не было возможности двигаться, заниматься спортом.

Р. Липский просил присудить ему 70 тыс. евро.

Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы.