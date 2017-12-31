Осужденный в Литве сотрудник ФСБ отозвал апелляцию

Эту информацию BNS подтвердил прокурор Генпрокуратуры Литвы Юстас Лауцюс и адвокат Филипченко Галина Кардановская.
"Господин Филипченко осужден, приговор вступил в силу и он направлен в литовскую тюрьму для отбывания наказания", – сказал Лауцюс.
Адвокат осужденного Кардановская сказала, что гражданин России сначала обжаловал вынесенный ему в июле этого года приговор, однако позже отозвал апелляцию.
"Он также решил, что не имеет смысла судиться, искать правды и отозвал апелляцию", – сказала адвокат. Филипченко отозвал апелляцию в августе этого года. После этого приговор вступил в силу и осужденного перевели в Вильнюсскую тюрьму.
По словам Кардановской, Филипченко в апелляции просил о полном оправдании, свою позицию он не меняет – считает себя невиновным.
Осужденному придется отбыть в местах лишения свободы весь срок – 10 лет. Время, которое он провел под арестом до вынесения приговора, входит в этот срок. Согласно закону, лица, осужденные за шпионаж, преступления против независимого Литовского государства, не могут быть освобождены досрочно.
7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд признал гражданина России Филипченко виновным в шпионаже. 40-летний Филипченко был задержан в 2015 году.
По данным суда, Филипченко пользовался чужими документами, чтобы скрыть свою личность, и неоднократно незаконно пересекал границу Литвы.
Департамент госбезопасности Литвы сообщал, что это первый случай, когда по подозрению в шпионаже в Литве был задержан кадровый сотрудник ФСБ РФ.
Некоторое время назад СМИ писали, что Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР) Литвы с той целью, чтобы они установили подслушивающее оборудование в рабочем кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.
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