Полиция Вильнюсского округа передала в суд дело об административном правонарушении, в котором 29-летнего Балькюнаса подозревают в нарушении ПДД.

26 июня приступить к рассмотрению этого дела должна была судья Вильнюсского участкового суда Соната Раупенайте-Лекараускене, однако обвиняемый в суд не явился. В суд не пришел и владелец автомобиля, за рулем которого Балькюнас совершил ДТП.

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Балькюнас уже в 4 раз не явился на заседание суда, поэтому судья распорядилась доставить его в суд под стражей.

Балькюнас совершил ДТП 7 марта, около 8 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ил. Юстинишкп и Медейнос, не пропустив ехавший по главной дороге автомобиль. Он не остановился и скрылся с места происшествия.

Пострадавший водитель запомнил номер и марку авто и сообщил в полицию. Полиция связалась с владельцем автомобиля и выяснила, что им управляет Балькюнас.

Не исключено, что водитель скрылся с места ДТП, поскольку был пьян. Однако установить это невозможно, поскольку полиция в тот же день Балькюнаса не нашла.

За совершение ДТП и за то, что он покинул место происшествия, Балькюнасу грозит штраф в размере 850-1500 евро. Кроме того, если его вина будет доказана, ему придется возместить нанесенный ущерб.

Кроме того, Балькюнасу грозят и другие неприятности, но тут все будет зависеть от прокуроров и Службы пробации, которая должна была контролировать его, поскольку он был освобожден из колонии досрочно. Балькюнаса могут даже вернуть в колонию. Правда, формально на сегодняшний день он уже отбыл наказание - срок истек 22 мая, однако ДТП он совершил 7 марта.

Балькюнаса освободили из колонии досрочно в январе 2018 года, на год и 4 месяца раньше срока.

В возрасте 21 года Балькюнас, который мчался на автомобиле на огромной скорости по столичному микрорайону Фабийонишкес и насмерть сбил молодого мужчину и месячного младенца, получил срок - 8 лет. Такое постановление принял Верховный суд Литвы.

Коллегия из трех судей объявила, что отклонила жалобу прокуратуры, которая добивалась не только ужесточения наказания, но и признания того факта, что следы амфетамина в его моче - это отягчающее обстоятельство.

Вильнюсский окружной суд изменил наказание Балькюнасу, уменьшил срок с 10 до 8 лет. Наказание смягчили, поскольку судьи решили, что водитель не был одурманен наркотиками.

Участковый суд констатировал, что Балькюнас совершил ДТП, находясь под воздействием психотропных веществ – в его моче нашли следы амфетамина. В крови наркотиков не обнаружили.

Балькюнас отрицал, что употреблял наркотики, он заявил, что перед ДТП был на вечеринке, после которой странно себя чувствовал – он подозревал, что наркотики ему могли добавить в алкоголь.

"Я никогда раньше не употреблял никакие наркотики, после того вечера я чувствовал странно, поэтому у меня появилось такое предположение", – сказал в суде Балькюнас.

DELFI напоминает, что ДТП произошло 22 мая 2011 года, после обеда на улице С.Нерис, где на огромной скорости состязались автомобили Honda Prelude и BMW.

Мчавшаяся на огромной скорости Honda, по словам очевидцев, обогнала BMW, потом водитель потерял управление. Машина врезалась в бордюр, заехала на тротуар, сбила несколько человек и перевернулась.

На месте скончался мужчина 1987 г.р., месячная девочка скончалась в больнице. В больнице оказались мать младенца и еще 10-летняя девочка.

Специалисты выяснили, что автомобиль Балькюнаса мчался по улице со скоростью не менее 123 км/ч, хотя на той улице разрешена скорость всего 40 км/ч.