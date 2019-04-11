Верховный суд Литвы принял кассационную жалобу осужденной за убийство сына Моники Казюкайтите, в которой она просит о смягчении наказания.
M. Kaziukaitytė
© DELFI / Kęstutis Kasciukevičius

Суд сообщил, что в своей жалобе она просит изменить постановление судов первой и апелляционной инстанции и смягчить назначенное ей наказание.

Казюкайтите приговорили к 16 годам лишения свободы. Коллегия судей отказалась приостановить действие постановлений суда первой и апелляционной инстанции до того, как дело рассмотрят в кассационном суде.

В ноябре 2018 года Литовский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Казюкайтите, в которой она просила смягчить назначенное ей наказание.

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Это преступление вызвало большой резонанс в литовском обществе: проходили гражданские акции, во время которых призывали больше внимания уделять борьбе с насилием над детьми.

Парламент Литвы через несколько недель после убийства малолетнего сына Казюкайтите запретил любые формы насилия над детьми и применение физических наказаний.

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