Суд сообщил, что в своей жалобе она просит изменить постановление судов первой и апелляционной инстанции и смягчить назначенное ей наказание.
Казюкайтите приговорили к 16 годам лишения свободы. Коллегия судей отказалась приостановить действие постановлений суда первой и апелляционной инстанции до того, как дело рассмотрят в кассационном суде.
В ноябре 2018 года Литовский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Казюкайтите, в которой она просила смягчить назначенное ей наказание.
Это преступление вызвало большой резонанс в литовском обществе: проходили гражданские акции, во время которых призывали больше внимания уделять борьбе с насилием над детьми.
Парламент Литвы через несколько недель после убийства малолетнего сына Казюкайтите запретил любые формы насилия над детьми и применение физических наказаний.
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