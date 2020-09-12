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В прошлом году Вильнюсский муниципалитет одобрил строительство тоннеля под железной дорогой на ул. Ешмининку, однако в лучшем случае осуществление проекта начнется весной следующего года. Напомним, что это не единственный тоннель под железной дорогой, который планируют построить в Вильнюсе.
Осуществление проектов подземных переходов через железную дорогу в Вильнюсе откладывается
© DELFI / Andrius Ufartas

В минувший вторник муниципалитет отменил конкурс на строительство тоннеля, поскольку единственный его участник компания Tilsta запросила сумму больше той, которую планировал заплатить город.

"Новый конкурс будет объявлен в конце сентября-начале октября, поэтому строительство перенесут на весну следующего года. Технических изменений в проекте не будет. Сейчас пересчитываем стоимость проекта", – сказал представитель муниципалитета Линас Бартусявичюс.

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Строительство тоннеля горсовет Вильнюса одобрил в 2019 году. На ул. Ешмининку должен появиться тоннель длинной 7 и шириной 5,6 м. Его стоимость оценивалась в 790 000 евро, больше половины этой суммы - деньги ЕС.

Ранее планировалось, что тоннель откроют весной 2021 года. Тоннель будет приспособлен для велосипедистов и пешеходов. Надеются, то этот тоннель облегчит сообщение между вокзалом и районом Науининкай.

Горсовет одобрил и другой проект – оборудование тоннеля в Панеряй, на ул. Зуйкю. Строительство планировалось начать осенью этого года.

"Сейчас завершают подготовку технического проекта. Когда получим разрешение на строительство, будет объявлен конкурс", – сказал Бартусявичюс.

Этот тоннель должен решить проблему сообщения местных жителей, которые уже несколько десятилетий либо ходят через железную дорогу в неположенном месте, либо ходят через канализационный тоннель. Длина этого тоннеля – 113 м.

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