Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ

ГНИ указала, что это игра другой компании, но заметила, что закон не запрещает проводить подобные лотереи.

Суть Čekių loto такая же, как и в чековой лотерее ГНИ – надо регистрировать чек и участвовать в лотерее, а каждый месяц 15 числа и в последний день месяца, можно выиграть ценный приз. От телевизора и планшетного компьютера до мобильного телефона и отражателя.

Однако эту информацию советуют оценивать критически и хорошо подумать, прежде чем предоставлять кому-то личные данные.

На сайте организатора игры сказано, что проект Čekių Loto "для всех без исключения людей, покупающих товары и услуги на территории Литвы". Основная идея лотереи, как и в случае ГНИ - снизить "тень".

Čekių loto © Mindaugas Milinis

На другой странице сказано, что ответственность за достоверность предоставленных данных несет участник лотереи. Кроме того, указано, что призы рассылают всем участникам лотереи, за исключением тех, кто живет на Куршской косе.

На сайте cekiuloto.lt было указано, что организатор игры МС Todėl, зарегистрированное в Вильнюсе, на ул. Битининку, 6B.

На сайте Rekvizitai.lt указан телефон MТ Todėl, но по указанному номеру никто не отвечает. На сайте cekiuloto.lt можно было задать вопросы. После того как журналист заполнил анкету с вопросами и выслал ее, ответа не последовало, зато с сайта пропали реквизиты компании и правила игры.

Кроме того, после этого стало невозможно регистрировать чеки. По данным Rekvizitai.lt, МТ Todėl зарегистрировано в апреле 2016 г.

Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс сказал: "Игра Čekių loterija и сайт http://cekiuloto.lt/ не имеют ничего общего с игрой, организованной ГНИ, но другим компаниям не запрещается организовывать подобные лотереи".

ГНИ обращает внимание, что жители перед участием в подобных лотереях должны поинтересоваться, кто их организует, каковы условия игры, а также не рискуют ли лишиться персональных данных.