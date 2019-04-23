Полиция Литвы предупреждает о мошенниках и рекомендует не открывать присланные ими сообщения.
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"Будьте внимательны, мошенники! Если вы получили такие или подобного рода сообщения, не нажимайте на ссылки и не открывайте их. Обязательно передайте и друзьям", – во вторник в социальной сети Facebook сообщила полиция.

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На прикреплённых к сообщению изображениях видны письма с символикой "Содры", Swedbank и Государственной налоговой инспекции (ГНИ). В них сообщается о полагающихся жителям Литвы деньгах.

За несколько дней до этого о мошенниках предупредила и ГНИ.

"Кто-то, воспользовавшись праздниками, хочет порадовать вас "денежными переводами". Не верьте, что по случаю праздника мошенники, прикрываясь именем ГНИ, вам ни с того, ни с сего переведут деньги. Рекомендуем на такие письма не отвечать и удалять их. Берегите свои личные данные. Напоминаем, что переводы от Налоговой инспекции вы получаете прямо на свой банковский счёт. И не нужно их "обналичивать в течение недели". Они ваши и без "обналичивания". Желаем не испорченных мошенниками праздников!" – говорится в сообщении, опубликованном во время Пасхи.

"Содра" сообщает, что ничего общего не имеет с рассылаемыми электронными письмами, в которых предлагают нажать активную гиперссылку и заплатить взносы или вернуть переводы денег, задекларировать расходы.

"Получившие подозрительное письмо граждане его соответствие действительности могут проверить несколькими способами. Любое присланное на электронную почту сообщение также появляется и в личном разделе "Содры" у каждого пользователя или страховщика. При возникновении подозрений можно с нашими специалистами связаться по тел. 1883 и уточнить. Призываем граждан быть внимательными и не торопиться открывать сообщения", – пояснил руководитель отдела управления обслуживания клиентов руководства "Содры" Эвалдас Микутис.

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