Осторожно: этой ночью движение на дорогах Литвы осложнят туман и гололед

"Мы просим водителей быть внимательными и выбирать безопасную скорость движения, в связи с падением температуры воздуха на дорогах может начать формироваться гололед", – предупреждает дирекция.

По данным Гидрометеорологической службы, ночью ожидается северо-восточный, восточный ветер, его порывы на взморье в полночь могут достигать 15 метров в секунду.

Местами возможны кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Температура воздуха будет составлять от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на взморье – до 4 градусов тепла.