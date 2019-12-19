Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что женщине, которая оставила у контейнера новорожденного, своевременно не оказали необходимую помощь. Врачи не сообщили специалистам о том, что женщина столкнулась с проблемами.
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"Причины – совокупность рисков: и то, что у женщины были трудности как во время беременности, были также проблемы со здоровьем, о которых я не хочу говорить. Еще был риск в связи с тем, что ее оставил партнер, она осталась одна. Если иметь в виду все факторы, должна была сработать система, должны были оказать помощь", – сказал 19 декабря Žinių radijаs Кукурайтис.

По словам министра, в отличие от других резонансных случаев, в данном случае специалисты не знали о том, что женщина нуждается в помощи.

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"Врачи знали и, вероятно, видели этот риск, но соответствующие службы не информировали – ни социальных работников, ни Службы по правам детей, а обычно так поступают, если во время беременности виден риск", – сказал Кукурайтис.

Напомним, что новорожденного в минувший понедельник, в 17.44 ч. обнаружили у контейнера на ул. Тайкос в Вильнюсе. В квартире на первом этаже того же дома нашли 34-летнюю роженицу, ее увезли в больницу.

Начато расследование по факту покушения на убийство.

Новорожденный жив, опасность его жизни не угрожает. Он родился выношенным.

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