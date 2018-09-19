"Поскольку общество озабочено вопросом вырубки леса в Лабанорской пуще, на месяц работы по вырубке деревьев на этой охраняемой территории остановлены", – сообщил министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас.
Plyni kirtimai palieka tik dykvietes. Dar ilgai čia neaugs joks medis
© Lina Gervinskaitė

По словам министра, перерыв на месяц необходим для пересмотра планов, связанных с вырубкой леса – в первую очередь для охраны лесов, необходимых для поддержания биологического разнообразия. Кроме того, надо оценить, не нарушали ли закон работы, проводившиеся в Лабанорской пуще до сих пор.

Государственное лесничество на месяц должно прекратить работы по вырубке леса в Лабанорском региональном парке и пересмотреть процедуру планирования вырубки. За это время Государственная служба лесов должна проверить, соблюдались ли правила вырубки до сих пор.

Министр 18 сентября наблюдал за вырубкой леса в Лабанорской пуще. Он подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять процедуре планирования – нельзя, чтобы после вырубки оставалось голое пространство. Необходимо ввести систему "предохранителей" для сохранения самых ценных лесов. Министерство охраны окружающей среды добивается усиления охраны ценных лесов на охраняемых территориях страны.

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