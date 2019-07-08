Подярскис сказал DELFI, что конкурс на реконструкцию спортивных площадок выиграли партнеры ЗАО LitCon, ЗАО Atea и Geobuilders LLC, которые до середины 2020 года обязались осуществить проект.

Реконструкция была начата весной. Экскаваторы равняли площадку, шли работы, но сегодня ситуация изменилась.

"Сейчас работы остановились из-за реконструкции компании LitCon. Она всеми способами пытается сохранить свои позиции, но нам надо переиграть, чтобы она вышла из проекта и доварить все субподрядчику, который готов к дальнейшей работе. Мы планируем сделать это на этой неделе", – сказал Подярскис.

По его словам, на следующей неделе работы должны возобновиться.

"И темпы будут быстрее, субподрядчики намерены работать в две смены", – заверил глава администрации, заметив, что компанию LitCon включат в "черный список".

Вероятно, если субподрядчики по каким-то причинам решат не продолжать работу, мэрии придется объявлять новый конкурс. А это приведет к тому, что это место приведут в порядок нескоро.

DELFI напоминает, что строительство у Белого моста ведется с осени прошлого года, там делают новые спортивные площадки, а это значит, что там будет ездить тяжелая техника, вильнюсцам и гостям столицы придется на время забыть о привлекательной зеленой лужайке.

"Самоуправление прилагает все усилия необходимые для того, чтобы вильнюсцы и гости столицы самое позднее следующим летом могли вернуться на излюбленное место отдыха у Белого моста", – сказала представитель мэрии Неринга Колкайте.

Как известно, нынешнее пространство у Белого моста разделят на две части. Одна будет местом активного проведения досуга. Там появятся спортплощадки, 9 пляжей, три баскетбольные площадки, новый парк для скейтбордистов.

Немало перемен будет и по другую сторону моста, где находилась зеленая лужайка, на которой отдыхали горожане. По данным мэрии, это по-прежнему будет место отдыха, там появится причал для байдарочников и уличное кафе на 40 мест.

Проект реконструкции правого берега реки Нерис финансируется на деньги столичной мэрии и на средства Евросоюза. Стоимость проекта - более 6,5 млн. евро.