Осталось всего несколько дней: на следующей неделе обещают новую волну осадков

После жаркой и летней погоды, установившейся в выходные дни, во вторник ждут перемены: придут густые облака, приносящие дождь и грозы.
Palangos vyrų paplūdimys
© Orijus Gasanovas

Воскресенье будет немного облачным с большим количеством облаков только в западной части страны. День будет приятным, с небольшим количеством дождей во многих районах, но в некоторых западных областях от более плотных облаков может выпасть несколько капель дождя, сказал LRT Radijui синоптик Тадас Кантаутас.

Температура будет повышаться с 24 до 29 градусов по Цельсию в течение дня, но во многих районах температура может достигать 26-28 градусов по Цельсию, а жители юго-западных районов страны могут ожидать 29 градусов.

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Вечер понедельника будет очень теплой, температура воздуха от 14 до 19 градусов, местами - около 20 градусов по Цельсию. Однако, по словам синоптиков, дождей будет мало.

Дождь придет во вторник, но большая его часть пройдет ночью, ожидаются грозы в некоторых местах. Поскольку ночью будет много облаков, снова сохранится тепло - 12-17 градусов по Цельсию. Ветер неустойчивого направления, слабый. Температура воздуха - 21-26 градусов по Цельсию.

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