В передаче "День на DELFI" обсуждали, почему не учитываются причины, по которым у работника накопился отпуск, а также, как работодателю и работнику договориться о его использовании.

Юрист компании TGS Baltic Ева Повилайтене сказала, что сейчас больше всего не хватает дискуссии о том, почему работники не воспользовались отпуском.

"Больше всего не хватает дискуссии о том, точно ли не надо оценивать причины, по которым люди не могут воспользоваться этим отпуском, несмотря на то, что он начал накапливаться до 2017 года. Если взглянуть на практику Суда справедливости, сформированную на базе директивы, перенесенной в литовское право, то суд ясно говорит, что работодатель должен заботиться о том, чтобы работник отдыхал. Значит, причина занимает не последнее место", – сказала собеседница.

"Причин может быть много, а одна из классических - работник мог находиться в отпуске по уходу за ребенком. Такой отпуск может длиться три года, двое детей, вот, пожалуйста, и причина, шесть лет человек в силу объективных обстоятельств мог его не использовать. А самая распространенная причина - работнику не создали условия для того, чтобы он мог воспользоваться такой возможностью.

Конечно, если пользоваться буквой закона - три года не использовал и все, отпуск пропадает. Точно ли так можно принимать эту норму. Ведь законодатель не сказал, что пропадает без учета причин, по которым человек не использовал отпуск. Если взглянуть на старый ТК, там вообще не было таких ограничений", – сказала Повилайтене.

Эксперт Вильнюсской торговой, промышленной и ремесленной палаты Аудрюс Заботка сказал, что ситуация зависит от компании, поэтому важно, чтобы этот вопрос решали в пользу работника.

"Если в июле будет много возмущенных работников, ситуация будет плохая, ведь конфликт может вести к риску утраты работника. Большинство представителей компаний моей ассоциации решают такие конфликты в пользу работников. Очень важно, чтобы работники отдыхали. Если работник теряет отпуск, то как бы это на пользу работодателю, но, возможно, это не те суммы, ради которых вопрос не решался бы в пользу работников.

Представьте, если пришлось бы отправлять в отпуск всех работников фабрики, чтобы они его не потеряли, это значит, компания не будет работать месяц. Это крайние случаи – отпуск предоставляют в соотвтствии с действующим в компании порядком. Нельзя придумать - хочу в отпуск и идти, особенно если речь идет о большом количестве работников, которые заявят, что хотят в отпуск на 60 дней. Это трагедия для компании, как забастовка", – сказал он.

По словам собеседников, всегда есть люди, которые говорят, что им отпуск не нужен.

"У работодателя нет юридических мер воздействия, чтобы заставить работника идти в отпуск. Другой момент, бывает так, что работника иногда приходится отзывать из отпуска. Поэтому важен диалог между работодателем и работником", - сказал Заботка.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что закон не может действовать задним числом.

"Есть такие секторы, где никаких проблем нет, там нет работников, у которых накопился такой отпуск, но есть и такие, где работники не смогут его использовать. Мы считаем, что аннулирование отпуска, который накопился до 1 июля 2017 года - это кража, я думаю, закон не может действовать задним числом, он должен действовать с 1 июля 2017 года.

Другой момент - работодатель должен делать все, чтобы работник отдохнул. Надо понимать, что накопленный отпуск, это заработанный отпуск, его никто не может забрать. Это право работника на отдых", – сказала она.

Повилайтене сказала, что, согласно ЕСПЧ, если работодатели письменно не могут доказать, что работник отказался от отпуска, не могут лишить человека заслуженного отдыха.

"Например, работодатель должен указать работнику, что тот должен воспользоваться отпуском, работодатель должен подчеркнуть, что если работник этого не сделает, то может лишиться отпуска.

Это значит, что работодатель должен донести информацию до работников, особенно если они по какой-то причине не пользуются отпуском", - сказала юрист.