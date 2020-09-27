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Днем в воскресенье воздух прогреется до 20-25 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, местами с порывами до 15-17 м / с. Во второй половине дня в южных частях страны появится больше облаков. Вечером где-то пойдет дождь, в основном в юго-восточной части Литвы.
Ruduo laukuose
Ruduo laukuose
© DELFI / Laimonas Jankauskas

В понедельник атмосферный фронт принесёт перемены. Пройдут дожди, ожидается более прохладная погода. Ночью дождь пройдет во многих частях страны. Температура опустится до 6-11, на Куршской косе - 13 градусов. В течение дня в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Хотя солнце время от времени будет появляться, температура не будет спешить повышаться. Днем ожидается 15-19 градусов тепла.

Во вторник дождя почти не будет, местами ожидается кратковременный. Снова будет чуть теплее. Ночью 7-12, на Куршской косе 13-15, днем ожидается 17-21 градус тепла.

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