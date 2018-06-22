Это предпоследний шаг на пути принятия новых проектов в парламенте. По всем проектам, связанным с налогами, парламент должен будет голосовать еще раз. Голосование намечено на следующую неделю.

Чтобы законны вступили в силу, их еще должна одобрить президент.

В проектах, касающихся взносов в "Содру", есть и законы, регламентирующие пересчет зарплаты "на бумаге". До вступления закона в силу (со 1 января 2019 г.) все работодатели должны пересчитать зарплату работников "на бумаге", увеличив ее в 1,289 раза и внести новую сумму в договор.

По закону, нельзя пересчитывать зарплаты так, чтобы "на руки" у работников получилась меньшая чем была зарплата.

Часть выплат и взносов в "Содру" связана со средней зарплатой в Литве и минимальной зарплатой. Эти размеры также будут увеличены в 1,289 раз.

По закону пропорционально пересчитают и тарифы взносов работодателя и работника в "Содру".

Если сейчас больше налогов платит работодатель, то после введения нового порядка больше будет платить работник. Однако по-прежнему все налоги будет переводить работодатель, как это делает сейчас.

Если работник получает меньше минимума, работодателю по-прежнему придется платить за него налоги с минимальной зарплаты.

Парламентский комитет социальной защиты и труда одобрил введение максимальных взносов в "Содру", эту поправку к закону предложил депутат Рамунас Карбаускис.

После принятия закона, с 2019 г. взносы не придется платить за часть зарплаты, которая будет больше 120, в 2020 г. – 84, а в 2021 г. – 60 средних зарплат.

Правда, взносы по здравоохранению придется платить со всей суммы.

Иначе будут считать пособия по безработице, болезни и материнству.

Например, пособие по болезни, которое работодатель платит за 2 первых дня, не может быть меньше 62,06% (сейчас 80%) и больше 100% средней зарплаты.

Если зарплата у работника 1000 евро "на бумаге", то 80% - это 800. Как упоминалось, зарплату на бумаге увеличат в 1,289. Ну, а 62,06% от 1289 евро - это почти те же 800 евро.

Аналогично, "Содра" за 3 дня болезни будет платить 62,06% средней зарплаты (сейчас 80%).

Пособие по материнству, отцовству и уходу за ребенком до 1 года составит 77,58% средней зарплаты. Если мать или отец уходят в отпуск на два года, то в первый год выплаты составят 54,31%, а во второй – 31,03%.

Будут перемены и при подсчете пособия по безработице.

Постоянная часть пособия составит 23,27% минималки, а переменная будет подсчитываться так: 1) 1–3 месяцы – 38,79% средних доходов; 2) 4–6 месяц – 31,03% доходов; 3) 7–9 месяц – 23,27% доходов.

В любом случае пособие по безработице не может быть выше 58,18% средней зарплаты.

Планируется, что на следующей неделе парламент продолжит обсуждение реформы.