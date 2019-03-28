Подписи собирали 13 претендентов в кандидаты на пост президента Литвы. В следующий этап вышли только девять.

Необходимое количество подписей не собрали Пятрас Ауштрявичюс, Пятрас Гражулис, Альфонсас Буте и Казимерас Юрайтис.

Гитанас Науседа первым принес подписи в ГИК и указал, что собрал 18 769 подписей на бумаге и 24 563 по интернету.

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Саулюс Сквернялис набрал 30 466 подписей на бумаге и 6641 по интернету.

Ингрида Шимоните представила ГИК рекордное количество подписей - 27 647 подписей на бумаге и 40 431 по интернету.

Витянис-Повилас Андрюкайтис набрал 18 806 подписей на бумаге и 10 878 по интернету.

Арвидас Юозайтис набрал 22 508 подписей на бумаге и 13 906 по интернету.

Собранные подписи в ГИК принес и депутат Миндаугас Пуйдокас - в общей сложности он набрал около 29 000 подписей.

Вальдемар Томашевский набрал 28 497 подписей на бумаге и 725 в интернете.

Листы с подписями в ГИК представил и представитель Валентинаса Мазурониса Валдас Скарбалюс. Мазуронис собрал 17 529 подписей на бумаге и 7426 в интернете.

Наглис Путейкис последним сдал подписи. Он набрал 10 585 подписей на бумаге и 10 727 в интернете.

Председатель ГИК Лаура Матийошайтите отметила, что после проверки подписей список кандидатов может уменьшиться. По ее словам, даже если подписи собирают правильно, 3-5% оказываются непригодными.

"Избиратели предоставляют не всю информацию, где-то допускают ошибку, путают, забывают, иногда тот же человек подписывается два раза – в разных листах, если подписи собирают разные люди, или в интернете. В таком случае обе подписи аннулируют. Если сбор подписей был некачественным, то может быть около 10% неподходящих подписей", – сказала Матийошайтите.

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая.

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