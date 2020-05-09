Я могу забыть день рождения, но только не 9 мая, не День Победы. Это слова русского, который считает себя патриотом Литвы.

Почему спустя 30 лет со дня восстановления Независимости и 75 лет со дня официального окончания войны в Европе все еще нет согласия в вопросе окончания войны? Чья это победа и что она значит?

Неужели прошлое - еще один повод повздорить на национальной почве? Собеседники передачи Delfi 11 взглянули не только на прошлое, но и на будущее: повод для печали есть и у русских, и у литовцев. Но всех будут волновать не парады.

В этом году Кремль планировал с помпой отметить 9 мая. Планировалось масштабное шоу. Лидер России Владимир Путин в середине марта еще позволял себе угрожающие намеки в адрес тех, кто был приглашен на торжество, но сомневался, стоит ли ехать. "Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей межгосударственных отношений, это будет их ошибкой. Они не проявляют уважения к людям, которые отдали жизнь за независимость их собственной родины", – сказал Путин, комментируя решение главы США Дональда Трампа не ехать в Москву.

Однако позже Путин не только отозвал парад, но и сам должен был изолироваться от коронавируса, который распространяется в России.

Однако планы изменились не только из-за коронавируса, но и по причине реакции Запада: Кремлю напомнили о горькой исторической правде. США вместе со странами Центральной и Восточной Европы осудили попытки России "фальсифицировать историю". "Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными в реализации этих принципов. Манипулирование историческими фактами, приведшими к Второй мировой войне и разделу Европы после ее окончания является достойной сожаления попыткой фальсифицировать историю", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Майка Помпео и глав МИД Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, обнародованном на сайте американского Госдепартамента в четверг, 7 мая.

Как известно, на Западе окончание ВМВ празднуют 8 мая, а России - 9 мая.

После распада СССР традиция празднования Дня Победы не исчезла, а 20 лет назад с приходом к власти Путина, окрепла. Ежегодная демонстрация военной мощи в Москве и других городах России со старыми и новыми символами стала нормой.

"Для меня эта дата - возможность обдумать и оценить историю ВМВ, выяснить факторы, которые привели к трагедии. Для литовского народа - это не день победы, это день новой оккупации. И я согласен с тем, кто говорит, что для нас война закончилась 31 августа 1993 года, когда Литву покинула Советская армия.

Сегодня у меня это вызывает ассоциации с попыткой Кремля создать новый культ мощи, это не является акцентом памяти о погибших с трагической судьбой. Сейчас акцентируют военную мощь, пытаются действовать в рамках информационной войны, переписывать историю соседних народов", – сказал депутат Лауринас Кащюнас. По его мнению, в Европе нет места, где можно отмечать окончание этой войны.

"Такой День Победы, какой отмечают на востоке от нас, критически не обсуждался, когда не оценивались которые дали Гитлеру возможность развязать войну. Об этом надо говорить, когда ищешь историческую правду", – сказал депутат.

Однако в России – этот день остается святым. Его считают и многие этнические русские Литвы и эмигранты, покинувшие Россию. Это мнение отражает предприниматель из России Виктор Воронцов, который несколько лет назад переехал в нашу страну. Он считает себя патриотом Литвы.

"Я могу забыть день моего рождения, но не 9 мая, не День Победы", – сказал он. Однако он признает, что есть разница между представлениями советских лет и нынешними: "В детстве для меня это был праздник, а сейчас - нет. После перестройки я больше узнал об истории. Когда я переехал в Литву, узнал еще больше, особенно об истории Литвы. Поэтому для меня сейчас это тот день, когда хочется вспоминать родственников, которые участвовали в войне и не вернулись".

Он согласен с тем, что поднятый Кащюнасом вопрос Дня Победы, как демонстрации силы и умолчание о черном периоде в истории стоит обсуждения. Ведь сотни тысяч советских военных с 1939 по 1941 г. погибли в боях не с фашистами, а с финнами.

"Отношение зависит от уровня образования, от отношения с историей. Сейчас этот период я оцениваю спокойнее. Смотрю с разных сторон, понимаю, что были моменты, которыми мы можем гордиться, и было то, за что становится стыдно", – сказал Воронцов.

"Когда я переехал в Литву, мое отношение к партизанам было однозначным: фашисты. Но произошел перелом, когда я стал говорить с литовцами по-литовски. Мое мнение изменилось: да, это были борцы за свободу. Я понял, что значит тот период для литовцев, латышек и эстонцев. Я их уважаю, да, это была трагедия. Но мы должны идти друг к другу – если я понимаю, как себя чувствуют литовцы, я хочу, чтобы и они меня поняли", – сказал предприниматель.

Понимают ли его литовцы? Ведь Россию с Днем Победы неоднократно поздравляли союзники Литвы - США, Израиль, президент Латвии в 2005 г. сама летала в Москву. Кащюнас сказал, что дипломатические игры - это одно, а дань уважения памяти павшим – понятное дело.

"Я понимаю уважение к павшим – миллионы русских пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом, 80% потерь нацисты понесли на восточном фронте, это мы не планируем переписывать, поэтому важно отдать дань памяти павшим. Но нельзя забывать о важном", – сказал Кащюнас, напомнив о литовском контексте.

"Нас часто обвиняют в том, что мы пытаемся опровергнуть вклад СССР в победу и так реабилитируем фашизм. Но ведь нам нацисты предлагали вместе идти против Польши, но мы не сделали этого, именно СССР втянулся в эту авантюру", – напомнил Кащюнас, отметив, что именно в рамках пакта Молотова-Риббентропа 17 сентября напали на Польшу, а потом ее разделили и даже провели совместный парад с нацистами. KaiКогда нацисты убивали граждан Польши, советские военные в Катыни расстреляли десятки тысяч польских офицеров, интеллигентов.

По словам Константина Эггерта, в последнее время Кремль пытается не просто стереть эти признанные Москвой же факты, но и интерпретировать их по-своему, а отмечая День Победы сейчас - Россия переходит все границы.

"Сегодня мы видим ужасную трансформацию трактовки войны, которой не было ни в эпоху Брежнева, ни про Хрущеве, которые, кстати, сами воевали. Ответственность за развязку войны перебрасывают на Польшу и страны Балтии. Если посмотреть, что происходит на российских телеканалах, которые я смотрю в силу профессиональных потребностей, то там наблюдается такое искажение исторической правды - якобы 75-летие окончания войны Россия отмечает в условиях ужасной лжи", – отметил журналист Эггерт. По его мнению, такой поток пропаганды будет наблюдаться еще долго.

"Когда я говорю о диалоге, я не говорю о диалоге с Кремлем – это невозможно. Я говорю о русскоязычных Литвы, мы можем найти решение – у каждого есть право отдать дань памяти близким, которые пожертвовали собой, такая модель почтения не противоречит тому, о чем мы говорим, что для нас это не день победы, что это день оккупации, а для этого нужен искренний диалог и просвещение.

Это не значит, что я предлагаю запретить жителям Литвы вспоминать 9 мая в своих близких – у них есть такое право, но без провокаций, без имперских символов и надо найти рецепт сосуществования", – сказал Кащюнас.

Однако как чувствовать себя русскоязычным, для которых их погибшие близкие на войне - святыня, а для литовцев эти люди - оккупанты, о чем вслух заявляют?

"Моя позиция такова: надо сказать правду: да, это была оккупация, надо было уйти из стран Балтии, даже если Литву в тот момент освободили от нацистов", – сказал Воронцов.

Он признал – в будущем возможен такой вариант - празднование 9 мая без молота и серпа, без георгиевских лент, но на это нужно время и взаимопонимание.

"Я думаю в Литве надо делать небольшие шаги – приближаться друг к другу, литовцам к русским. И тогда появится уважение и понимание того, что в прошлом было плохо", - сказал Воронцов.

Однако Эггерт скептически оценил высказывание Воронцова о том, что большинство русских Литвы - это патриоты Литвы, неподверженные кремлевской пропаганде.

"Гражданин России, живущий там, придерживается кремлевской идеологии, которая ясна: мы всегда побеждали, всегда были хорошими, мы ничего постыдного не сделали, это делали другие. (...) Для многих 9 мая - повод показать свою исключительность, этот диалог, который нужен, невозможен без признания правды (...)", – отметил Эггерт, сказав, что в России немногим известно о сотрудничестве между СССР и Германией в 1939-41 гг.

Он выразил надежду, что когда-нибудь 9 мая для всех станет такой же датой, как 11 ноября в западной Европе: в этот день мирно, с болью в душе и без упреков бывшие противники вспоминают, а не празднуют окончание Первой мировой войны. Правда, пока в Литве еще возможно встретить традиции из Кремля – даже портреты Путина на 9 мая.

"Я видел прогресс, но давайте говорить открыто – Литовское государство десятилетия немного внимания уделяло интеграции русских в общество, а сейчас пытается это делать. Мы небольшими шагами идем в сторону воспитания. А те, кто ходит с путинскими портретами - это меньшинство", – сказал русский Литвы.