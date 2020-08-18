На фото из зала заседания видно, что депутаты надевают их по-разному - прикрывают масками только рот, вообще не надевают, держат в руках. Некоторые депутаты снимают маски, когда говорят в микрофон.
Delfi напоминает, что с 1 августа маски в Литве надевать в помещениях надо в обязательном порядке.
В Литве эпидемиологическая ситуация ухудшается, поэтому обсуждают вопрос введения обязательного ношения масок во время мероприятий под открытым небом.
Во время карантина парламент решил не работать удаленно, вместо этого было решено использовать все возможные средства защиты. Однако после окончания карантина видимо расслабились и депутаты.
Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене информировала Delfi, что депутатам надевать маски только рекомендуется.
Согласно решению, подписанному 30 июля министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом, указано, что "во время совещаний, собраний в закрытых помещениях работникам рекомендуют надевать маски и респираторы". Это правило распространяется на госучреждения, муниципальные учреждения и муниципальные компании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции (291)
Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял...
В 6-ти литовских муниципалитетах фиксируют высокий уровень заболевания коронавирусом: возможны локальные перемены (17)
Основной показатель, которым руководствуются при...
Особенности ношения масок в литовском парламенте (12)
18 августа в парламенте Литвы состоялось внеочередное...
Новые рекомендации к началу учебного года в Литве: действуют с 1 сентября (18)
Министерство науки, образования и спорта готовится к...
Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды: правительство в среду будет решать вопрос новых ограничений (32)
Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды, поэтому...