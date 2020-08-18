На фото из зала заседания видно, что депутаты надевают их по-разному - прикрывают масками только рот, вообще не надевают, держат в руках. Некоторые депутаты снимают маски, когда говорят в микрофон.

Delfi напоминает, что с 1 августа маски в Литве надевать в помещениях надо в обязательном порядке.

Neeilinis Seimo posėdis rugpjūčio 18 dieną. DELFI

В Литве эпидемиологическая ситуация ухудшается, поэтому обсуждают вопрос введения обязательного ношения масок во время мероприятий под открытым небом.

Во время карантина парламент решил не работать удаленно, вместо этого было решено использовать все возможные средства защиты. Однако после окончания карантина видимо расслабились и депутаты.

Представитель парламентской канцелярии Юсте Радзявичюте-Лаугалене информировала Delfi, что депутатам надевать маски только рекомендуется.

Согласно решению, подписанному 30 июля министром юстиции Эльвинасом Янкявичюсом, указано, что "во время совещаний, собраний в закрытых помещениях работникам рекомендуют надевать маски и респираторы". Это правило распространяется на госучреждения, муниципальные учреждения и муниципальные компании.