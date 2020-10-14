Этот редкий хищник занесен в Красную книгу Литвы. В течение нескольких лет рысей в Жагарском региональном парке не было. А вот в сентябре эти хищники пришли в усадьбы жителей Минчайчай и Тарбучай.

Жители обратились к специалистам, рысей поймали и увезли в более безопасное место.

Жители Минчайчай не раз видели рысь, бродившую около усадьбы. На хуторе она зарезала овцу, у другого фермера – нескольких домашних птиц. Через неделю вторую рысь поймали в деревне Тарбучай.

Специалисты считают, что появление рысей может быть сигналом увеличения их популяции. Еще одну рысь видели днем недалеко от деревни Журяй.

Жителей, которые заметили рысь, волка или медведя, просят информировать охотников или дирекцию ближайшего регионального, национального парка.

По возможности, следует сделать снимок. Можно сфотографировать и, например, зарезанных дикими животными домашних животных или птиц, самого хищника и прислать фото с указанием места происшествия по эл. почте. В Литве обитает 90–100 рысей. С 1979 года охота на этого хищника запрещена.