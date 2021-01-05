Delfi сообщили, что пожилого человека из-за сильного понижения давления и нарушения сердечного ритма госпитализировали 2 января.
"На скорой его увезли в больницу Радвилишкиса. Перед оказанием помощи его положили в отдельную палату и стали ждать результата теста на COVID-19", - рассказал сын пациента. 3 января, в 07:01 ч, им позвонили и сообщили, что отец умер примерно в 01:00 ч. ночи.
"Нам объяснили, что подготовят свидетельство о смерти, которое можно будет взять в приемном отделении больницы. Мы информировали всех родственников: жену, сына, который живет в Бельгии (он на автомобиле сразу же выехал в Литву) и др.", – сказал он.
Сын мужчины рассказал, что в 10:00 ч. в больнице выяснилось, что произошла ошибка. Сына впустили в палату к отцу, чтобы он убедился, что отец жив.
"Мы хотим обратить внимание общества, чтобы не оказалось, что вы хороните однофамильца, ведь при положительном тесте на коронавирус гроб не открывают. Наша семья прекрасно понимает, что сейчас из-за пандемии COVID-19 не хватает врачей, что врачи переутомлены из-за большой нагрузки, но и в таких случаях надо быть ответственными за свои действия и проверять информацию", - сказал мужчина.
Администратор Радвилишкской больницы Юргита Керпене сказала, что, по действующим законам, больница не может ответить на вопросы, связанные с ситуацией конкретного человека.
Однако она указала, что в каждом медучреждении бывают ошибки, связанные с человеческим фактором.
"Мы сожалеем, что из-за большой нагрузки и сложной эпидемиологической ситуации происходят такие вещи, связанные с ошибкой, допущенной людьми. Такие случаи случаются нечасто, мы всегда приносим искренние извинения пациенту и его близким", - сказала Керпене.
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