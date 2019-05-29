Сообщается, что LRT решила официально обратиться в Союз европейских трансляторов, с просьбой объяснить ситуацию с голосами итальянских зрителей.
Если признают, что была допущена ошибка, то Юрий Векленко может требовать компенсацию. Сам исполнитель сказал, что его команда и менеджеры решать, обращаться ли за компенсацией: "Я думаю, они решать, предпринимать ли что-то, а мое дело - писать музыку".
Об ошибке сообщил портал escxtra.com.
В "Евровидении" одинаково важны голоса зрителей из разных стран и комиссии. Напомним, что Италия голосовала как раз во втором полуфинале, а литовскому исполнителю для выхода в финал не хватило 1 балла.
Один из представителей итальянской делегации подтвердил, что данные RAI paверные, пишет escxtra.com. Если выяснится, что это так, значит, были объявлены неправильные данные по некоторым странам, в их числе и Литва.
Сообщается, что больше всего пострадала именно Литва, поскольку ее представитель мог попасть в финал.
По данным RAI, Италия дала Литве 1 балл, это значит, что Литва и Дания получили бы по 94 балла.
По правилам, в финал выходит тот исполнитель, который получил больше голосов зрителей, в данном случае это был бы Юрий Векленко.
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