"Я просто сидел в машине. Водитель села в машину, которая стояла передо мной, дала задний ход и начала ехать на меня", – рассказал мужчина.
По его словам, водитель уперлась в его автомобиль, посмотрела в зеркало заднего вида и уехала.
"Было странно, ведь женщина поняла, что произошло, но все равно уехала. Я вышел, осмотрел машину, хорошо, ничего серьезного не было, только несколько царапин на бампере и номере", – рассказал мужчина.
У него было видео, но он не обращался в полицию. Но нарушительнице надо вынести урок, поскольку при иных обстоятельствах ее действия могут расценить как побег с места происшествия.
Delfi напоминает, что за побег с места происшествия водителя ждет штраф в размере 600-850 евро и лишение прав на 1-3 года.
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