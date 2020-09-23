"Я просто сидел в машине. Водитель села в машину, которая стояла передо мной, дала задний ход и начала ехать на меня", – рассказал мужчина.

По его словам, водитель уперлась в его автомобиль, посмотрела в зеркало заднего вида и уехала.

"Было странно, ведь женщина поняла, что произошло, но все равно уехала. Я вышел, осмотрел машину, хорошо, ничего серьезного не было, только несколько царапин на бампере и номере", – рассказал мужчина.

У него было видео, но он не обращался в полицию. Но нарушительнице надо вынести урок, поскольку при иных обстоятельствах ее действия могут расценить как побег с места происшествия.

Delfi напоминает, что за побег с места происшествия водителя ждет штраф в размере 600-850 евро и лишение прав на 1-3 года.