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Осенью 2020 года в Литве появится еще один памятный день - День дедушки и бабушки.
Anūkai su seneliais
Anūkai su seneliais
© Shutterstock

Во вторник парламент Литвы обсудит этот вопрос. Этот день предлагают отмечать в первое воскресенье сентября.

В понедельник парламент одобрил проект в первом чтении.

Этот памятный день будет посвящен соблюдению семейных традиций.

Соответствующий проект подготовили депутаты Риманте Шалашявичюте, Ирена Дегутене и Аушрине Норкене.

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