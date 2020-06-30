Во вторник парламент Литвы обсудит этот вопрос. Этот день предлагают отмечать в первое воскресенье сентября.
В понедельник парламент одобрил проект в первом чтении.
Этот памятный день будет посвящен соблюдению семейных традиций.
Соответствующий проект подготовили депутаты Риманте Шалашявичюте, Ирена Дегутене и Аушрине Норкене.
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