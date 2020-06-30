Во вторник парламент Литвы обсудит этот вопрос. Этот день предлагают отмечать в первое воскресенье сентября.

В понедельник парламент одобрил проект в первом чтении.

Этот памятный день будет посвящен соблюдению семейных традиций.

Соответствующий проект подготовили депутаты Риманте Шалашявичюте, Ирена Дегутене и Аушрине Норкене.