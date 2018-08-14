"Мы будем выяснять, какую выгоду получим в результате и какими будут расходы. Попросим провести экономический анализ, как это скажется на поступлениях в бюджет – сколько не получим акцизов и других налогов, что выиграем в социальном плане, как это скажется на торговых сетях", – сказал BNS социал-демократ Синкявичюс.

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Он признал, что такое решение неоднозначное и "чувствительное в социальном плане".

"Сейчас продавцы получают зарплату за работу в воскресенье, если магазин работать не будет, зарплаты снизятся. Если (после принятия решения – BNS) увеличат почасовую оплату труда продавцов, тогда я понимаю, betно если зарплата станет меньше, наверное, это нехорошо", - сказал Синкявичюс.

"Может появятся работники, которые скажут – мы хотим работать и заработать. Поэтому нужна позиция профсоюзов работников ТЦ", – прибавил он.

Глава парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте также отметила, что после ограничения работы магазинов в праздники и выходные, зарплаты у людей не должны снижаться. По ее мнению, ТЦ должны увеличить почасовую оплату труда.

"Было бы целесообразным, чтобы почасовая оплата труда была такой, чтобы они не потеряли часть зарплаты. Нужно сохранить размер минимальной зарплаты. Если после сокращения количества рабочих часов почасовая ставка останется прежней, то зарплата снизится и станет меньше минимальной, это плохо", – сказала Шалашявичюте.

Она не считает, что после принятия такого решения пострадает часть покупателей. По словам Шалашявичюте, во многих странах магазины в воскресенье не работают, люди покупают все в другой день.

"Это недостаточно веский аргумент", – подытожила Шалашявичюте.

Парламент Литвы в июне в первом чтении одобрил подготовленную представителем "Порядка и справедливости" поправку к Трудовому кодексу, согласно которой с 2019 года магазины не будут работать по праздникам и в последнее воскресенье месяца. В ТК есть 13 праздничных дней: Сочельник, Рождество, Новый год, Пасха, 16 февраля, 11 марта, 6 июля, Росы, Успение Пресвятой Богородицы, День матери, День отца и др.

В Литве дискуссии о работе магазинов в выходные и праздники длятся с 2002 года, когда торговцы договорились не работать в это время, но выполнили соглашение лишь один раз – на Рождество 2002 г. Парламент обсуждал этот вопрос в 2007 и 2010 гг., но не поддержал ограничение работы магазинов.

В Польше с марта 2018 года до конца года магазины могут работать лишь два воскресных дня в месяц, с 2019 г. – только один, а с 2020 г. магазины в воскресенье работать не будут вообще.