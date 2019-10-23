Переходный период от осени к зиме - самое коварное время, поскольку погодные условия меняются быстро, а адаптация водителей длится дольше. Например, редкий водитель задумывается о том, что влажный или мокрый асфальт почти в два раза увеличивается тормозной путь. А если это не иметь в виду, то избежать ДТП вряд ли удастся. Нередко ДТП осенью происходят из-за летней резины.

Летняя резина эффективна при температуре не ниже 7 градусов, а при более низкой – безопаснее ездить на зимней резине. Это подтверждает и статистика страховых компаний, которая показывает, что в конце октября - начале ноября фиксируется меньше ДТП. Предполагается, что это результат того, что водители меняют резину на зимнюю.

Зимнюю резину надо ставить уже в октябре, однако важно не забывать, что резина должна отвечать необходимым требованиям. Важно знать, что минимальная глубина протектора должна быть 3 мм. Несмотря на то, что безопасная в два раза больше – около 6 мм, а некоторые специалисты рекомендуют и большую глубину – 8 мм.

Водители должны помнить, что колебания температуры влияют на давление в шинах. Когда холодает, давление снижается, поэтому надо проверять отвечают ли показатели требованиям производителя.

Важно также не забывать, что даже после смены резины на скользкой поверхности надо ехать на более низкой скорости, соблюдать большую дистанцию и спокойнее маневрировать. Если водитель не соблюдает ПДД и не меняет резину до 9 ноября, то с 10 ноября автомобиль эксплуатировать запрещается.

Если водитель на таком авто совершит ДТП, а причиной ДТП будет неподходящая резина, то страховая компания не будет оплачивать ремонт.

Ночью и утром, когда температура снижается, водителям надо проявлять осторожность на мостах и виадуках. Эти строения установлены на металлических конструкциях, которые быстрее охлаждаются, поэтому там лед образуется в первую очередь.

На виадуках и мостах водители должны быть осторожны, замедлить скорость и соблюдать большую дистанцию, чтобы вовремя остановить автомобиль. Особенно скользко бывает на мостах над водоемами.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской инспекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и сообщения.