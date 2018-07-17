Осенью этого года Украинские железные дороги планируют протестировать новый пассажирский маршрут из Киева в Ригу через Минск и Вильнюс. Украина планирует сделать это в конце сентября - поезд вначале будет курсировать один раз в неделю.
© Vaidas Mikaitis

Такую информацию украинцы сообщили на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проводилось в понедельник и вторник.

Кроме того, было объявлено о намерениях возобновить прямые авиарейсы между Вильнюсом и Львовом. Относительно этого маршрута правительство Украины уже ведёт переговоры с авиакомпаниями.

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Осенью 2016 года авиакомпания Ukraine International Airlines начала летать на этом маршруте, но позже отказалась.

Теперь самолетами из Литвы можно добраться до Киева и Одессы.

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