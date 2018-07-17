Такую информацию украинцы сообщили на заседании литовско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое проводилось в понедельник и вторник.
Кроме того, было объявлено о намерениях возобновить прямые авиарейсы между Вильнюсом и Львовом. Относительно этого маршрута правительство Украины уже ведёт переговоры с авиакомпаниями.
Осенью 2016 года авиакомпания Ukraine International Airlines начала летать на этом маршруте, но позже отказалась.
Теперь самолетами из Литвы можно добраться до Киева и Одессы.
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