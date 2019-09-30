Осенние неприятности не за горами: холодный арктический циклон принесет ветер и дождь

Днем, начиная с западных районов, ветер поменяется на западный и северо-западный, он усилится до 15–18 м/с. Днем будет тепло: 13–15 градусов тепла, на юге будет еще теплее.

В Вильнюсе будет идти дождь, температура составит около 14 градусов.

В ночь на вторник ветер еще больше усилится, станет порывистым, он принесет холодный воздух. Во многих районах порывы ветра составят 15–18 м/с, на взморье 20 м/с. Температура составит 8–10 градусов, в Жемайтии 6–7 градусов. Во многих районах пройдут дожди, однако дожди уже будут кратковременными.

Во вторник днем погода будет переменчивой. Утром и в первой половине дня будет суше, выглянет солнце. Больше солнца ожидается на востоке. Немного успокоится юго-западный ветер. Однако днем облачность увеличится, а на юго-западе пойдут дожди. К вечеру зона дождя охватит всю страну. Воздух во вторник прогреется до 10–15 градусов.

В среду над Литвой пройдет еще один атлантический циклон. Ночью будет пасмурно, сильные дожди пройдут по всей Литве. Будет дуть сильный ветер. Температура опустится до 7–12 градусов.

В среду днем сильный дождь пройдет на юге и на востоке страны. На западе станет больше прояснений, Дожди будут небольшими и пройдут лишь местами. Будет дуть сильный западный ветер. На большей части территории Литвы будет 12­–15 градусов тепла, а на юго-востоке 16 или даже 17 градусов.

В ночь на четверг вероятность дождя уменьшится, облака развеются, возможен туман. Ночью будет 4–9 градусов, немного теплее будет на взморье. Днем небольшой дождь возможен во многих районах. Днем температура поднимется до 10–14 градусов.

В ночь на пятницу погода будет спокойной, вероятность дождя будет небольшой, температура 3–8 градусов, местами снова возможны заморозки. Днем холодный атмосферный воздух принесет осадки, температура опустится до 9–14 градусов.

По нынешним данным, в выходные в Литву придет холодный арктический циклон. Станет суше, вероятность дождя снизится, однако сильно похолодает.