В четверг ночью во многих районах пройдут дожди, однако в основном они будут небольшими и кратковременными, интенсивнее осадки ожидаются лишь на западе страны. Ветер немного успокоится, только на западе его порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью опустится до 3–8 градусов, прохладнее будет на севере страны. На взморье будет 10–12 градусов.

В четверг днем будет облачно, больше прояснений ожидается только на западе страны. Во многих районах снова прогнозируют осадки – в основном небольшие. Ветер снова усилится до 8–13 м/с, на взморье возможны и более сильные порывы. Будет 12–15 градусов тепла.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди, осадки ожидаются и днем. Днем снова усилится северо-западный ветер. Температура ночью опустится до 2–7 градусов, а на поверхности почвы местами ожидаются заморозки - 0–2 градуса. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.