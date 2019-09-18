В среду в Литве погоду обусловит край уходящего циклона. Будет облачно с прояснениями. Светлее будет в первой половине дня. До обеда местами, после обеда в большинстве районов пойдут дожди. На западе будут идти самые обильные дожди. Местами возможен град, возможны грозы. Будет дуть западный, северо-западный ветер, порывы будут достигать 7–12 м/с, на взморье до 15–18 м/с. День будет холодным - температура составит всего 10–15 градусов.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В четверг ночью во многих районах пройдут дожди, однако в основном они будут небольшими и кратковременными, интенсивнее осадки ожидаются лишь на западе страны. Ветер немного успокоится, только на западе его порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью опустится до 3–8 градусов, прохладнее будет на севере страны. На взморье будет 10–12 градусов.

В четверг днем будет облачно, больше прояснений ожидается только на западе страны. Во многих районах снова прогнозируют осадки – в основном небольшие. Ветер снова усилится до 8–13 м/с, на взморье возможны и более сильные порывы. Будет 12–15 градусов тепла.

В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди, осадки ожидаются и днем. Днем снова усилится северо-западный ветер. Температура ночью опустится до 2–7 градусов, а на поверхности почвы местами ожидаются заморозки - 0–2 градуса. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

Общество

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