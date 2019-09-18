В четверг ночью во многих районах пройдут дожди, однако в основном они будут небольшими и кратковременными, интенсивнее осадки ожидаются лишь на западе страны. Ветер немного успокоится, только на западе его порывы будут достигать 14 м/с. Температура ночью опустится до 3–8 градусов, прохладнее будет на севере страны. На взморье будет 10–12 градусов.
В четверг днем будет облачно, больше прояснений ожидается только на западе страны. Во многих районах снова прогнозируют осадки – в основном небольшие. Ветер снова усилится до 8–13 м/с, на взморье возможны и более сильные порывы. Будет 12–15 градусов тепла.
В пятницу ночью местами пройдут небольшие дожди, осадки ожидаются и днем. Днем снова усилится северо-западный ветер. Температура ночью опустится до 2–7 градусов, а на поверхности почвы местами ожидаются заморозки - 0–2 градуса. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.
На Facebook появится независимый орган по жалобам пользователей
Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное...
Во время чемпионата мира в Пекине у болельщика из Литвы случился инсульт, близкие просят о помощи (2)
Во время чемпионата мира по баскетболу в Китае с одним...
Настали неспокойные времена для курильщиков: новые запреты и ограничения (38)
Запрет курения на балконах и продажа сигарет "из-под...
Осень вступает в свои права: дожди будут интенсивнее (1)
В среду в Литве погоду обусловит край уходящего...
Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года (4)
Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил...
TOP новостей
Настали неспокойные времена для курильщиков: новые запреты и ограничения (38)
Запрет курения на балконах и продажа сигарет "из-под...
Экономист: возможно рабочая сила из третьих стран уже вытесняет с рынка граждан Литвы (63)
В июле уровень безработицы в Литве составил 6,3% и был на...
Осень вступает в свои права: дожди будут интенсивнее (1)
В среду в Литве погоду обусловит край уходящего...
Законы в Литве менялись по сто раз: какие налоги надо платить не знают ни компании, ни жители (195)
В Вильнюсе состоялась дискуссия, посвященная "теневой"...
Провалилась попытка отсрочить новые ограничения – они вступят в силу с нового года (4)
Парламент Литвы 17 сентября в первом чтении отклонил...