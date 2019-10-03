Осень в Литве в этом году обещает быть дождливой

Представитель Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас сказал DELFI: "Еще осень, начало октября, о зиме до конца ноября или до начала декабря говорить рано".
По нынешним прогнозам, октябрь будет на полградуса прохладнее обычного, а осадков будет больше, поэтому без зонта обойтись не получится. "Средняя температура – 7,2 градуса тепла, а количество осадков – 66 мм", – сказал Валюкас.
Тенденции, по его словам, таковы, что осадки прогнозируют по всей Литве. "Может, в выходные, особенно на западе страны, ситуация будет лучше, осадков меньше – сказал Валюкас. – Но до выходных дожди точно будут идти".
Правда, после того как осадки прекратятся, местами возможны заморозки.
По словам Валюкаса, о зиме говорить пока рано, но тенденция наблюдается в течение нескольких лет.
"Зимы становятся значительно теплее, – сказал он. – Бывает меньше снежных дней, чаще идут дожди, чаще наблюдается колебание температур – в районе нуля".
"Раньше конца ноября зима обычно не наступает, такова статистика", – сказал он. Правда, по его словам, одного рекорда в этом году не будет. Первый снег обычно выпадает в конце октября, а раньше такое бывало и в конце сентября – 28-29 числа. Рекорд был установлен в 1972 году.
Валюкас прибавил, что первый снег выпадет ненадолго, сразу же растает. После первого снега второй придется ждать не меньше месяца.
А когда в Литве снег выпадал позже всего? 17-19 апреля. "Но бывали годы, когда снег выпадал и в мае, но он сразу же таял", – сказал синоптик.
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