Осень в ближайшие дни порадует теплой погодой

По данным портала gismeto.lt, субботняя ночь будет холодной, местами ожидаются заморозки.

"На взморье будет 9–12 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке страны, на юго-востоке, куда облачность придет позже всего, будет всего 2–4 градуса, на поверхности почвы прогнозируют заморозки. Утром в этих районах возможны смешанные осадки. На остальной части страны будет 5–9 градусов тепла", – сказано на портале.

По данным синоптиков, в субботу будет пасмурно и ветрено.

"Днем будет облачно с прояснениями. На востоке небольшой дождь. Ветер западный 7–12 м/с, на взморье порывы составят 15 м/с. Температура 13–18 градусов тепла", – сообщает Литовская гидрометеорологическая служба. По данным gismeteo.lt теплее всего в этот день будет в Жемайтии, а на востоке - холоднее всего.

"Теплее будет после обеда. На востоке будет прохладнее всего, температура достигнет 12–14 градусов тепла. Самой высокой она будет в Жемайтии и местами в Сувалькии - до 18 градусов. В Вильнюсе будет 14, в Паневежисе около 15 градусов, в Каунасе и Шяуляй 17, в Клайпеде до 16 градусов", – сказано на портале.

Особенно приятная погода ожидается в воскресенье, местами воздух прогреется до 20 градусов тепла.

"22 сентября местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Ночью ветер будет 7–12, днем местами порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью 7–12, на взморье 14 градусов тепла, днем 15–20 градусов", – сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

По данным gismeto.lt в Вильнюсе, в Шяуляй и в Паневежисе в воскресенье будет 15-16, в Каунасе 19, а в Клайпеде 18 градусов.

Однако тепло придет ненадолго, уже на следующей неделе заморозки по ночам станут обыденным явлением, радует лишь то, что особых осадков не прогнозируют.