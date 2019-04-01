Аудрюс Норкунас, специалист отделения природоохраны Вейсейского региона Государственного лесничества, знает, где в Друскининкском и Лаздийском районах гнездятся редкие виды птиц – черные аисты, мохноногие сычи и сизоворонки.

"В прошлом году в лесах на территории отделения Вейсейского региона гнездилась одна пара черных аистов, в частных лесах – 2 пары. Сколько пар будет гнездиться в этом году, пока неизвестно, но птицы уже возвращаются и ищут себе место для гнезда. Надеемся, что их привлекут искусственные гнезда и удастся увеличить популяцию этих птиц в регионе", – сказал Норкунас.

Черные аисты, в отличие от белых, держатся вдали от людей, предпочитают смешанные леса, сырые и заболоченные места. Гнезда они чаще всего устраивают на старых дубах или на других высоких деревьях.