Орнитологи приглашают проводить улетающих птиц и придумать имена подорликам

Один из молодых подорликов появился на свет в Кайшядорском районе. В Литве подорлики - обычные птицы, однако они находятся под охраной, поскольку их количество сокращается. На зиму эти птицы улетают в Юго-Восточную Африку, преодолевая 10 000 км. Они летят и через страны, где на них ведется охота. Орнитологи уже два года наблюдают за родителями этого подорлика - Каунасом и Метидой. Они улетают на зимовье отдельно и полгода не видятся. Поэтому ученым интересно узнать, где будет зимовать их сын.

Второй подорлик интересен тем, что он является птенцом подорликов разных видов - большого и малого. Оба вида похожи внешне, но зимуют в разных местах, одни летят в Африку, другие - в Европу. Большой подорлик в Литве практически не встречается, как и во многих других странах Европы. В Литве встречаются лишь единичные экземпляры, которые создают смешанные пары с малыми подорликами.

Именно у такой пары в этом году в Шилутском районе появился на свет второй птенец. Орнитологи предлагают придумать ему имя и следить, куда же он отправится на зимовье.

Голосовать за имена птенцов можно, перейдя по этой ссылке. Daugiau informacijos, erelių kelionių atnaujinimai „Padėkime ereliams“ paskyroje ir http://www.padekime-ereliams.lt