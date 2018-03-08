В шествии за права женщин, которое состоялось в Вильнюсе, активистки, деятели искусства, ученые, представители неправительственных организаций, бизнесвумен и женщины-политики заявили - перемены уже на пороге.

По словам организаторов шествия, 27 лет независимости Литвы внесли немного прогресса в сферу равенства между полами. Суды все еще принимают постановления, оправдывающие действия насильников, обрекая женщин на смерть.

"8 марта - важный для женской солидарности день. несмотря на то, что это символическая дата, она не может рассматриваться в отрыве от актуальных вопросов сегодняшнего дня. Сегодня мы не можем не говорить о существенном событии, которое потрясло гегемонию литовской патриархальности - откровений #METOO. Поэтому и в этом году основной лейтмотив перемен - "Перемены на пороге!" - сказали активистки.

Сохраняя солидарность к истории унижения отдельных женщин, активистки основной акцент ставят на отношении общества к профессиональным рабочим отношениям, сексуальным домогательствам и на #METOO.

"Мы надеемся, что эти ментальные перемены приведут к практическим изменениям законов и правовой системы", - сказали организаторы.

На Кафедральной площади активистки установили скульптуру #METOO, шествие проходило по проспекту Гедиминаса к парламенту.

После шествия женщины вручили политикам свои требования. В парламентском зале Конституции проходит конференция "100 лет спустя: часть и участь женщины в Литве".

В Центральном универсальном магазине проходит акция, во время которой можно стать донором крови.

С 17 до 19 ч. в Вильнюсской мэрии флористы приглашают посетить выставку-благотворительный аукцион Women Power. Мероприятие организуют женщины - активистки, представители мира искусства, неправительственных организаций, бизнеса и политики.

"Спустя 100 лет Литва созрела для обеспечения прав женщин", - утверждают они.

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