"Мы собрались, заполняем претензию, работаем с юристами, посмотрим. Что претензию составим, это точно", – сказал BNS директор Праздника песни Саулюс Ляуса.
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По его словам, в договоре была возможность назначать штрафы за неполученные порции. Какие действия будут предприняты, станет известно, когда завершится сбор информации о нарушениях и ее оценят юристы.

Сейчас информация о питании участников получена из мэрий, ждут информацию продовольственно-ветеринарной службы, она проверяла еду. Возможные действия организаторы в минувшую среду обсудили со Службой госзакупок.

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"Посмотрим, что позволяет закон, договоры, в их рамках и поступим", – сказал Ляуса.

По его словам, сейчас есть информация о том, что в один из дней с опозданием доставили завтрак, а в другой на стадион поздно привезли еду, которая оказалась некачественной и не полностью укомплектованной.

Пока неясно, когда предъявят претензии.

Во время Праздника песни в социальных сетях участники жаловались на неполные порции, некачественную еду и даже на то, что обед и ужин вообще не привезли.

Участников Праздника песни в этом году кормили компании Riekė и Ovantis, а также ПУ Bruneros. Первые две компании выиграли конкурс на 154 000 евро, а две закупки Bruneros, которая ранее носила название Kretingos maistаs стоили 667 000 евро.

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