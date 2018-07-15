По его словам, в договоре была возможность назначать штрафы за неполученные порции. Какие действия будут предприняты, станет известно, когда завершится сбор информации о нарушениях и ее оценят юристы.
Сейчас информация о питании участников получена из мэрий, ждут информацию продовольственно-ветеринарной службы, она проверяла еду. Возможные действия организаторы в минувшую среду обсудили со Службой госзакупок.
"Посмотрим, что позволяет закон, договоры, в их рамках и поступим", – сказал Ляуса.
По его словам, сейчас есть информация о том, что в один из дней с опозданием доставили завтрак, а в другой на стадион поздно привезли еду, которая оказалась некачественной и не полностью укомплектованной.
Пока неясно, когда предъявят претензии.
Во время Праздника песни в социальных сетях участники жаловались на неполные порции, некачественную еду и даже на то, что обед и ужин вообще не привезли.
Участников Праздника песни в этом году кормили компании Riekė и Ovantis, а также ПУ Bruneros. Первые две компании выиграли конкурс на 154 000 евро, а две закупки Bruneros, которая ранее носила название Kretingos maistаs стоили 667 000 евро.
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