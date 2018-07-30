Во время городских праздников и других бесплатных мероприятий основную часть мусора составляет пластик – одноразовые стаканчики и другая тара, соломки и одноразовые приборы.

Другой мусор – остатки еды, грязная одноразовая посуда, бумажные упаковки, Tetra Pak и бумажные салфетки – все это составляет немалую часть содержимого "праздничных" контейнеров. Надо не забывать и о стеклянной таре, о жестянках из-под напитков. Часть такой тары можно сдавать и возвращать депозит.

Значит сортировочные контейнеры во время таких праздников более чем нужны. Но организаторы уверяют, что наличие сортировочных контейнеров помогло бы немногим.

В прошлую пятницу пресс-секретарь клайпедской компании Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) Арунас Любинавичюс рассказал, что во время Праздника моря за вывоз мусора отвечала компания Ecoservice, а KRATC только принимает мусор и жалобы жителей.

"Конечно, после праздника мы все еще собираем мусор в реке, поскольку уровень культуры не у всех участников праздника отвечает местным привычкам. <...> Бывают и такие жалобы, звонят жители и сообщают, что кто-то пришел и справил нужду во дворе дома в Старом городе, но во время праздников такое бывает", - сказал Любинавичюс.

Организатор праздника, глава ПУ Klaipėdos šventės Романдас Жюбрис на вопрос, появится ли у участников праздника возможность сортировать мусор, заверил, что "не представляет, как это можно было бы сделать". Когда ему сказал, что можно поставить контейнеры для вторсырья, он отметил, что это хорошая мысль, но заметил, что тогда в городе доминировали бы контейнеры.

"За вывоз мусора отвечает мэрия, поэтому услуги покупали у них. Мы доставляем необходимые биотуалеты и контейнеры", – сказал Жюбрис.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас сказал, что сортировка отходов - это приоритет.

"Я думаю, это не какой-то подарок или выбор, думаю, это должно стать неизбежной нормой. Не знаю, в полной ли мере, или в каких-то сегментах, но мы должны обеспечить такую возможность. Во время праздников – большой наплыв людей – появляется большое количество несортированного мусора, поэтому сложнее работать и компаниям по вывозу и переработчикам. Может, это будет дороже, но так должно быть. <...> Если я делаю это каждый день – сортирую, то и праздник не должен отличаться от повседневности", – сказал Грубляускас.

Жюбрис заметил, что даже специалисты сомневаются, что возможность сортировки мусора во время праздника принесет желаемый результат: "Коллеги обсуждали такую возможность, но специалисты сомневаются в эффективности такого решения в связи со сложностями обслуживания разных контейнеров. Кроме того, сортируют и мусор, который вывозят из общих контейнеров. Время от времени организаторы праздника к этой идее возвращаются, но пока на практике не пробовали".