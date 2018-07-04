Заместитель главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы Дайва Ружялене сказала, что инспекторы проводят проверку. Была проверена анонимная информация из Радвилишкиса о некачественных тефтелях. Эта информация не подтвердилась. По ее словам, в Радвилишкисе еду не готовили, а в меню никаких тефтелей нет и не было. Еду готовят в Вильнюсе, Укмерге, Йонаве и одной из школ Шальчининкай.

Не получены и данные о том, что из-за некачественного питания у участников праздника были проблемы с пищеварением.

4 июля рано утром состоялось заседание, посвященное питанию участников Праздника песни. На нем присутствовали и организаторы – представители Литовского национального центра культуры, ГПВС и компаний ПУ Brunerа (ранее Kretingas maistas), ЗАО Ovantis и ЗАО Riekė - - три победителя в конкурсе на организацию питания.

Директор Праздника песни и ЛНЦК не отрицал, что есть недочеты, но сказал, что ситуация под контролем.

"Слабые места нужно упрочить. У одних работников больше опыта, у других - меньше", - сказал С.Ляуса.

Но он сказал, что о качестве еды нельзя судить только по фотографиям.

К примеру, суп специально наливают в большие емкости, но не наполняют доверху, чтобы он не проливался, чтобы люди не запачкали костюмы, но количество супа такое, какое требуется.

DELFI с понедельника получает фотографии и свидетельства участников конкурса о питании. Представитель ПУ Brunerа Донатас Гарбаускас сказал, что они поставляют качественную еду.

"Ее действительно можно есть, поступают хорошие отзывы. Для нас это важно", – сказал Гарбаускас.

Он сказал, что овощи и мясо поставляют литовские производители. Представитель Brunerа не отрицал, что были проблемы с логистикой, но он акцентировал само питание.

"Работает много людей, они работают, не считая времени, есть 20 точек производства, во время завтрака мы обслуживаем больше 100 точек. Выезжают 20-30 автомобилей", – сказал Гарбаускас.