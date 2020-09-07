Из-за распространения коронавируса в Adform kiemelis в Старом городе Каунаса, два мероприятия пришлось перенести в другое место, а 5 перенести на следующий год. Последнее в этом году мероприятие в этом месте состоялось 3 сентября.

Один из владельцев бара Гедрюс Амбразявичюс сказал Delfi, что мероприятие проходило не так, как обычно: не было столиков, люди сидели на стульях, на безопасном расстоянии. В августе сообщалось, что после мероприятия в Adform kiemelis коронавирус установили у 30 человек, 100 находились в группе повышенного риска.

Амбразявичюс рассказал, что после первого случая, бар не работал 14 дней. Сейчас компания работает с соблюдением всех требований специалистов Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Председатель национального управления творческих и культурных индустрий, основатель Menų fabrikas Живиле Диавара сказала Delfi, что осенью в Loftas запланированы мероприятия, на этой неделе состоится фестиваль Loftas Fest. Но его судьба разрешилась буквально на днях, когда правительство решило не сокращать время работы баров и ресторанов.

"А какой выход предлагают? Всем закрыться, если подобное произошло? Тогда все спокойно можем обанкротиться. Это не выход, нет компенсаций на закрытие на два года", – подчеркнула Диавара. Летом Loftas работал 6 дней в неделю, до декабря запланированы 30 мероприятий.

"Мы считаем, что власти не могут принимать решение накануне, чтобы назавтра они уже начинали действовать и начинались проверки. Мы хотим, чтобы была логика", – заметила Диавара.

Она отметила, что мероприятия сами по себе не являются местами повышенного риска, если все соблюдают требования безопасности.

"Заразиться можно везде, где есть люди. По имеющимся данным, самые серьезные очаги – места работы. Еще один риск - близкие. Все встречаются, обнимаются, целуются, не думая, что близкий человек может быть носителем вируса", – сказала Диавара.

По решению правительства, с 1 сентября участников всех мероприятий надо регистрировать. Для этого билеты распространяют по интернету.

Диавара заметила, что это требует дополнительных расходов. Есть и другие вопросы: "Скажем, это касается адреса, с номером телефона все ясно, но нужен ли адрес? Я согласна, что требование регистрации логичное, так легче отследить контакты". Диавара сказала, что после введения регистрации количество желающих посетить мероприятие сократилось.