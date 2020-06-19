В интервью с Delfi один из организаторов акции Кирилл Кривицкий рассказал, что люди готовы выходить на улицы и отстаивать право иметь своего кандидата.в Вильнюсе

С приближением выборов президента в Беларуси наблюдается еще больший накал страстей. Претентендам в кандидаты в президенты поступают угрозы, у кого-то на даче находят 900 тысяч долларов, властями организовываются провокации на пикетах по сбору подписей за независимых потенциальных кандидатов в президенты.

19 июня - последний день сбора подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Беларуси. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по словам председателя Федерации профсоюзов Михаила Орды, собрал уже 1 миллион подписей.

Интересно, но организованные белорусскими новостными порталами TUT.BY и onliner.by опросы общественного мнения показали, что за Лукашенко свой голос готовы отдать от 2 до 6 процентов потенциальных избирателей.

Белорусская диаспора в Вильнюсе не осталась в стороне и в знак солидарности с белорусами, которые не хотят очередную пятилетку провести под руководством Лукашенко, организовала акцию "За свободную Беларусь".

"Мы все неравнодушны к этой ситуации и выходим сказать свое слово", - сказал Кирилл Кривицкий, один из организаторов акции.

Он также прокомментировал вчерашние события и цепь солидарности в Минске.

"Общество начинает реагировать. Люди вышли в поддержку права иметь своего кандидата, а не очередную опереточную постановку, когда якобы по каким-то причинам кандидаты не допущены, - отметил он. - Как мы видим, общество готово выйти на улицы. Никто при этом не давал гарантий, что не будет задержаний, все было без согласования".

Кирилл также сравнил цепь солидарности, организованную в Минске, со знаменитым Балтийским путем.

"Балтийский путь был хорошей метафорой начала освобождения, начала приобретения демократии. Я думаю, для Беларуси это сейчас очень актуально, акция без лидеров, потому что лидеры, по факту, задержаны либо отстранены. Но акция приобретает массовый характер, потому что люди сами выходят и сами организовываются, это очень знаково", - считает он.

Акция "За свободную Беларусь" пройдет сегодня в 18.00 на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе.