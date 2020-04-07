Организации медработников призывают предпринять меры по повышению безопасности медиков

"С учетом того, что в Литве очень много зараженных медиков, мы вынуждены признать, что средства их защиты до сих пор не являются достаточными", – говорится в распространенном во вторник обращении.

Обращение подписали представители 12 организаций медработников Литвы.

В заявлении медиков говорится, что кроме важнейших средств защиты, поставка которых нарушена во всем мире, необходимо позаботиться и об обычных мерах защиты, чистой повседневной рабочей одежде.

"Весь персонал учреждений здравоохранения, контактирующий с пациентами, должен быть обеспечен чистой тканевой рабочей одеждой, которая одевается в течение одного рабочего дня, одевается перед началом работы и снимается после ее завершения, ее количество и размеры должны отвечать реальной потребности не только во время пандемии, но и до и после нее", – говорится в заявлении.

Представители организаций медработников отмечают, что исследования других стран показывают, что у части болеющих COVID–19 форма болезни является бессимптомной или нетипичной, что лишь повышает риски распространения инфекций и осложняет выявление инфицированных лиц.

По данным Национального центра общественного здоровья на понедельник, коронавирус выявлен у 111 медицинских работников.