В среду министерство обороны опубликовало списки призыва в литовскую армию.
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С ними можно ознакомиться на сайте sauktiniai.kam.lt.

В списки призыва 2018 года внесены почти 28 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

В них могли попасть и те молодые люди, которые до составления списков подали заявления о добровольном прохождении службы. Так называемые призывники-добровольцы могут выбрать место службы, будут получать большее вознаграждение.

Немного больше гарантий получат и те будущие призывники, которые, увидев, свою фамилию в списке, попросят о прохождении службы в порядке первоочередности. Это могут сделать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 39 лет.

В этом году на прохождение девятимесячной службы в различных частях литовской армии будут призваны 3,9 тыс. военнообязанных. Это на триста человек больше, чем в прошлом году.

Министерство прогнозирует, что, невзирая на сохраняющееся большое количество добровольцев и активность призывников, которые будут проходить службу в порядке первоочередности, в военные части в этом году придется отправиться и части настоящих военнообязанных. В прошлом году в обязательном порядке были призваны 53 молодых человека.

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