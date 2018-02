Столько жителей Литвы назвали рост цен, когда их попросили указать самые большие вызовы, с которыми сейчас сталкивается Литва. Еще два часто упоминаемых вызова – безработица и налогообложение – их указали, соответственно, 23% и 20% жителей страны. По поводу высоких цен также сильно обеспокоены чехи (41%), эстонцы (40%), словаки и поляки (по 37%). В соседней Латвии рост цен как вызов отметили 30% жителей. Меньше всего в ЕС за повышение цен переживают Дания (3%), Швеция (4%) и Финляндия (7%). «Сейчас инфляция снова возросла, и в Литве прошлый год закончился с одной из самых высоких инфляций в ЕС – около 4%. ЦЙены действительно выросли. И когда цены растут, люди начинают волноваться», - сказал BNS профессор Вильнюсского университета, экономист Римантас Рудзкис. По его словам, последний год цены на продукты питания росли во многих странах мира, а а цены на услуги в Литве росли вместе с зарплатами. «То, что у нас продукты питания составляют большую часть потребительской корзины, и то, что росли зарплаты (значит, дорожали услуги), дало такой результат, какой есть», - сказал профессор. В Литве опрос жителей в начале ноября провела компания TNS LT, были опрошены 1013 человек.











